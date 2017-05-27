20. Tarihi Batı Anadolu Rallisi başladı

Klasik Otomobil Kulübü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Tarihi Batı Anadolu Rallisi' Bursa'da start aldı.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Tarihi Batı Anadolu Rallisi' Bursa'da start aldı.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren Tarihi Batı Anadolu Ralli'si bu yıl 20'inci defa düzenleniyor .Klasik Otomobil Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Oyak Renault'un Bursa fabrikasında başladı. Bursa ve çevresinde 320 kilometrelik parkurda 2 gün boyunca yarışacak olan klasik otomobilciler, nostalji dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerler, müze sahipleri, sanatçılar, iş dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü üyeleri birbirinden özel otomobilleriyle Bursa sokaklarını renklendirecek. Tarihe şahitlik etmiş birbirinden farklı marka ve modellerde 50 klasik otomobilin katıldığı yarışların startında konuşan Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Aydın Harezi, "Klasik otomobil rallileri geçtikleri yerlerde festival havasında karşılanıyor ve adeta gezici klasik otomobil müzesi gelmiş gibi ilgi çekiyor" diye konuştu.

Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez ise "Geçmişten geleceğe bir köprü kuran Tarihi Batı Anadolu Rallisi'ne sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Üretimi 1969'da başlayan ve 2000 yılına dek devam eden Renault 12, performansı ve tasarımıyla bir dönemini damga vurmuş otomobillerden biri olarak şimdi vazgeçilmez bir klasik" dedi.

Klasik otomobil tutkunu 1930 itfaiye aracı sahibi Murat Ahman aracının gördüğü ilgiden memnun kaldığını dile getirerek, "1930 model olan bu araç 4 sildir ve 3 vitestir. Fren hidroliği ve benzin otomatiği olmadığı için yolda kalmaz. Vakti zamanında itfaiye olarak kullanılan bu aracı dışarıda görenler ilgi gösteriyor ve mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

Kadın yarışma oranının yüzde 60'lar civarında olduğu rallide, Tohum Otizm Vakfı Bursa öğrencileri ve velileri de klasik otomobillerde pilot ve co-pilotlara eşlik ediyor.

(Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)