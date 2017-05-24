20 lira için 2 cinayet

Adana'da 11 gün önce öldürülen şahsın, 10 yıl önce 20 lira için öldürülen Mehmet Kartal'ın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayla ilgili 3'ü kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da 11 gün önce öldürülen şahsın, 10 yıl önce 20 lira için öldürülen Mehmet Kartal'ın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayla ilgili 3'ü kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mayıs günü Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir büfe çalıştıran 46 yaşındaki iş yeri işletmeci Seydi Özacar, büfede bulunduğu sırada silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu arada Özacar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumunu kaldırılıp, daha sonra yakınları tarafından toprağa verildi.



20 LİRA İÇİN KAN DAVASI ÇIKTI

Polis yaptığı çalışmada, Özacar ailesinin Kartal ailesi ile kan davalı olduğunu tespit etti. Ekipler, araştırmayı derinleştirdiğinde 8 Ağustos 2007 yılında Seydi Özacar'ın kardeşi Fırat Özacar'ın (40) 10 yıl önce Tuncay Kartal'a 50 lira borç para verdiğini, ancak aradan zaman geçmesine rağmen Kartal'ın borcunu ödemediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, Özacar'ın tabancasına davranarak Tuncay Kartal'ı öldürmek isterken yanındaki kardeşi Mehmet Kartal'ı vurup öldürdüğünü, bu nedenle iki aile arasında husumet olduğunu belirledi. Polis ayrıca bu olaydan sonra Fırat Özacar'ın yakalanarak adalete teslim edildiğini ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldığını, halen cezaevinde olduğunu tespit etti.



BABASININ İNTİKAMI İÇİN FIRAT ÖZACAR'IN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Polis, yaptığı çalışmada bu 20 liralık davadan dolayı babası Mehmet Kartal öldürüldüğünde 16 yaşında olan Serdar Kartal'ın (26), 13 Mayıs günü büfeye giderek babasını öldüren Fırat Özacar'ın kardeşi Seydi Özacar'ı öldürdüğünü belirledi. Polis, Serdar Kartal'ın cinayeti tek başına işlemediğini, olaya anne Hikmet Kartal, hala Mehtap Örs, eşi Veli Örs ve kuzeni Zeynep Doğan ile iki arkadaşı Enes Akıncı ile Yener Sari'nin de karıştığını belirleyerek operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bu 6 kişi gözaltına alınırken, Serdar Kartal kaçtı. Polis zanlıları emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlılar, sorgularında cinayetten haberleri olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. 6 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polis şimdi her yerde cinayette silahı kullanan Serdar Kartal'ı arıyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)