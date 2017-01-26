20 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sarımsaklı açıklarında yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sarımsaklı açıklarında yakalandı. Yasadışı yollarla bir grubun yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile arama kurtarma faaliyetine başladı. Ekipler göçmen grubunu taşıyan botu kısa sürede tespit ederek botta bulunan 20 göçmeni kurtardı. Göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından işlemlerinin yapılması için Dikili Limanına götürüldü.
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