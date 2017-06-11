Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
20 bin vatandaşı buluşturan iftar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

20 bin vatandaşı buluşturan iftar

Başakşehir'de kurulan iftar sofralarında yaklaşık 20 bin vatandaş aynı sofralarda oruçlarını açtı.

Başakşehir'de kurulan iftar sofralarında yaklaşık 20 bin vatandaş aynı sofralarda oruçlarını açtı.
Başakşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nda binlerce vatandaşı aynı sofralarda buluşturmaya devam ediyor. Kayaşehir Meydanı'nda düzenlenen iftara AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla aynı sofralarda bir araya gelen binlerce vatandaş hep birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

"BEREKET AYI ONUN İÇİN GELDİLER, HEP BERABER BURADA İFTAR AÇIYORUZ"
Ramazan ayının rahmetinden ve bereketinden faydalanmak gerektiğini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Sokak iftarları dışında her gün yedi noktada biz yemek dağıtımı yapıyoruz. Evlerinde yemek yapamayanlara yemek gönderiyoruz. Ayrıca yerde Ramazan etkinlik alanımız var. Burası belki de Türkiye'nin en genç mahallesi Kayaşehir, 70 bin nüfusu var. Ama ona rağmen 20 bin kişi sofralarda. Komşular bir birini tanımak istiyor, samimi olmak istiyor dostane bir atmosferde yaşamak istiyorlar. Tabi Ramazan Ayı rahmet ayı bereket ayı onun için geldiler, hep beraber burada iftar açıyoruz" dedi.

"RAMAZANIMIZ ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR"
Ramazan ayında insanların bir araya gelmesine fırsat veren etkinlikleri çok anlamlı bulduğunu ve iftara ailesiyle birlikte geldiğini belirten Zübeyde Türkan, "Böyle güzellik her zaman bulunmuyor. Çok güzel geçiyor Ramazanımız çok keyifli geçiyor daha bu devlet ne yapsın. Her akşam her yerde iftarımız var. İnsanlar paylaşmayı da öğreniyor. Daha yakın oluyor insanlar birbirine daha anlayışlı daha sevecen oluyor" şeklinde konuştu.

"GURURLUYUZ, MUTLUYUZ VE HUZURLUYUZ"
Bu tür etkinliklerin İnsanlar arasında paylaşma ve kardeşlik duygularını arttırdığını dile getiren Öner Temircan, " Öncelikle bu güzel organizasyon için belediye başkanımız Mevlüt Uysal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Başakşehir halkı olarak bu tür şeylerde bir arada olmayı benimsemişizdir. Gururluyuz, mutluyuz ve huzurluyuz" diye konuştu.
Başakşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirilecek olan sokak iftarlarıyla yaklaşık 150 bin vatandaşın Ramazan iklimini birlikte oruçlarını açarak paylaşacak. İftar sofralarında toplumun her kesiminden insanın buluşmasına imkan sağlayan etkinliklerin yanı sıra düşük gelirli vatandaşların evlerine de sıcak yemek servisi yapılıyor.
(Hasibe Karadağ - Emrah Kuş / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Macron açık ara önde
Şehit ateşi Aydın'a düştü
20 bin vatandaşı buluşturan iftar
TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
İlk yarıda 3 gol var
Başbakan Sancektepe'de bir ailenin iftarına katıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Balıkesirli Erkoç 22 saat oruç tutuyor
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın ilk transfer bombası! Titi resmen Beşiktaş'ta
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Bankada parası olanlar dikkat son gün 15 Temmuz
Kosova-Türkiye maçı CANLI YAYIN
Kosova-Türkiye maçı CANLI YAYIN
Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam serbest bırakıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Macron açık ara önde
Macron açık ara önde
Şehit ateşi Aydın'a düştü
Şehit ateşi Aydın'a düştü
20 bin vatandaşı buluşturan iftar
20 bin vatandaşı buluşturan iftar
TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
İlk yarıda 3 gol var
İlk yarıda 3 gol var
Başbakan Sancektepe'de bir ailenin iftarına katıldı
Başbakan Sancektepe'de bir ailenin iftarına katıldı
Macron'un partisinden ezici galibiyet
Macron'un partisinden ezici galibiyet
'İnşallah bu Ramazan barışa, huzura vesile olur'
'İnşallah bu Ramazan barışa, huzura vesile olur'
Tadilat yaparken tavandan havan mermisi düştü
Tadilat yaparken tavandan havan mermisi düştü
Bingöl'de çatışma: 1 şehit
Bingöl'de çatışma: 1 şehit
Cezaevine baskın: 11 kişi öldü, 900 mahkum firar etti
Cezaevine baskın: 11 kişi öldü, 900 mahkum firar etti
17'lik eş kocasını çekiçle öldürüp, sevgilisiyle yakmış
17'lik eş kocasını çekiçle öldürüp, sevgilisiyle yakmış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English