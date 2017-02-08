08.02.2017 16:56 '20 bin kilometrekarelik alan DEAŞ'tan temizlendi'

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat Kalkanı Harekatında 20 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat Kalkanı Harekatında 20 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini söyledi.

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın artık PYD'yi kullanmayacağı yönündeki bilgilerle ilgili açıklamasında, "Bizim telkinimiz bu yönde ama bu sadece temenni ve telkinden ibaret değil biz ortaya somut bir plan da koyuyoruz, Fırat Kalkanı Harekatıyla Suriye'de DEAŞ'a karşı etkin olarak mücadele veren tek güç PYD ve YPG'dir efsanesi çökmüş oldu. Şimdi Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle yürüttüğü bu harekat, Suriye ordusuna verilen destek ile 20 bin kilometre karelik bir alan zaten DEAŞ'tan tamamen temizlendi. Bugün DEAŞ'a karşı gerçek manada mücadele veren ülkeleri sayacak olursanız bunların başında Türkiye gelir. Bizzat mücadeleyi yürüten bir ülke olarak Türkiye burada çok büyük bir sorumluluk almış durumda. Bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayan bir Türkiye olduğunu tüm dünya gördü. Şuanda güçler şehir içindeler, şehrin içini temizlik bir yandan yürüyor. Dün Cumhurbaşkanımız ile Trump bu konuyu görüştü. Biz burada sadece El Bab'a indirgenen bir mücadeleden bahsetmiyoruz. El Bab'ın alınması aynı daha önceden Azez'in ve Cerablus'un DEAŞ'tan temizlenmesi gibi DEAŞ'a vurulmuş bir darbe olacak ve Rakka'ya yönelik yürüteceğimiz müşterek bir harekatın hem zeminini hazırlayacak hem de süresini hızlandıracak. Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi konusunda Türkiye'nin sunduğu somut bir plan var. Şuanda El Bab'ta mücadele eden Suriye Ordusu mensuplarının da burada güvence altına alındıktan sonra Rakka Operasyonu için hazır hale gelecekler. Önümüzdeki haftalarda Dışişleri Müsteşarımız Washington'a gidecek bu konu detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu konuda sayın Trump'tan da olumlu tepkiler aldık" şeklinde konuştu.



