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2 ton 750 kilo EYP ele geçirildi
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2 ton 750 kilo EYP ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK terör örgütüne ait 2 ton 750 kilo eyp ele geçirildi. Olası bir facianın önüne geçen polis, EYP'leri güvenlik önlemleri altında iş makinesini tarafından açılan çukura gömerek imha etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK terör örgütüne ait 2 ton 750 kilo eyp ele geçirildi. Olası bir facianın önüne geçen polis, EYP'leri güvenlik önlemleri altında iş makinesini tarafından açılan çukura gömerek imha etti.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi dağlık alanına BTÖ mensuplarınca EYP ve mühimmat gömüldüğü bilgisi alındığı belirtildi. Bu bilgiler doğrultusunda bahse konu adrese operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Terörle Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Özel Harekat Şube ve Bomba İmha Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonel çalışmalarda 150 kilogramlık 15 adet sanayi tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 2 ton EYP, 50 kilogramlık 15 adet mutfak tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 750 kilo EYP, 1 adet obüs topu mermisi, 1 adet patlamış obüs topu mermisi içerisine hazırlanmış patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcılar gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yerinde imha edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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