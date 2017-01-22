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2 terörist sağ yakalandı: Biri bombacı çıktı
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2 terörist sağ yakalandı: Biri bombacı çıktı

Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında kalan Sulak Mahallesi'nde 2 terörist yaralı olarak yakalandı. Teröristlerden birinin PKK'nın bombacısı ve Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında kalan Sulak Mahallesi'nde 2 terörist yaralı olarak yakalandı. Teröristlerden birinin PKK'nın bombacısı ve Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'de güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Sulak Mahallesi'nde 4 kişilik terörist grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 terörist yakalanırken, 2 terörist ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Mardin Valiliği, 2 teröristin yaralı olarak yakalandığını, operasyonun sürdüğü Sulak Mahallesi'nde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Öte yandan, yakalanan teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın bombacılarından olduğu belirlendi. Kawa kod adlı teröristin Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili olduğu da öğrenildi.



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