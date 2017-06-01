2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Şırnak İkiyakalar ve Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Şırnak İkiyakalar ve Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 31 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde Şırnak İkiyakalar ve Diyarbakır Lice'de devam eden hava destekli operasyonda birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda Şırnak İkiyakalar'da bir mağara ve bir Doçka silah mevzii; Diyarbakır Lice'de de bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait bir barınma alanının imha edildiği belirtildi. Operasyonda ilk tespitlere göre 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

