2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'nde çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Alınan bilgilere göre, Mardin Valiliğince sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nusaybin ilçesi Doğanlı Mahallesi'ndeki bir evde PKK'lı teröristlerin bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonun düzenlendiği evde çatışma çıkması üzerine biri kadın 2 PKK'lı terörist öldürüldüğü öğrenildi.

(Mehmet Salih Keskin /İHA)