2 terörist etkisiz hale getirildi, 4 terörist ise teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak merkezde teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak merkezde teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK, 11 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Şırnak merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Van/Gürpınar'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol kontrolünde bir araç içerisinde, 25 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, beş adet RPG-7 roketatar, iki adet Biksi makinelı tüfek, 50 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 197 adet el bombası, 10 adet Kanas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 100 adet fünye, 100 metre saniyeli fitil, 36 paket plastik patlayıcı ve çok miktarda bakım malzemesi ele geçirilmiştir. Diyarbakır/Lice'de devam eden operasyonda; 20 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 215 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 41 adet Biksi makineli tüfek fişeği ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Şırnak/Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

