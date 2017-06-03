2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Aluşboğazı mevkisinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Aluşboğazı mevkisinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Aluşboğazı bölgesinde icra edilen operasyonda iki(2) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. (Melih Yiğit/İHA)
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