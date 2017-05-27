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2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari ve Bitlis'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Arazi aramalarında ise çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari ve Bitlis'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Arazi aramalarında ise çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
TSK, 26 Mayıs tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari Şemdinli'de, PKK mensubu teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, PKK'lı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bitlis Merkez'de icra edilen operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bir teröristin üzerinde bir adet Biksi makinalı tüfek, 48 fişeği ve iki el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
Şırnak Uludere'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette iki adet AT-4 tanksavar roketi, iki adet 60 milimetrelik havan ve 10 havan mühimmatının ele geçirildiği kaydedildi. Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir mağara içerisinde, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, üç el bombası ve çok miktarda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi. Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında, Siirt Baykan'da bir el yapımı patlayıcı, Mardin Dargeçit'te bir el yapımı patlayıcı ve Şırnak Beytüşşebap'ta bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam üç el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

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