2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu 11 askerinde yaralandığı operasyonda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(Ahmet Genç/İHA)