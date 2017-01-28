2 terörist bomba yüklü araçla birlikte yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden unsurlar, Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoyunu hedef alan bomba yüklü aracı ele geçirdi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatmayı planlayan terörist sağ olarak yakalandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden unsurlar, Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoyunu hedef alan bomba yüklü aracı ele geçirdi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatmayı planlayan terörist sağ olarak yakalandı. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus'u hedef alan bomba yüklü bir araç, Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden unsurlarca saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak terörist sağ olarak yakalandı. Teröristlerin ifadelerinden, aracın Münbiç'ten hareket ettiği ve Cerablus'ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef alacağı anlaşıldı. Her iki teröristin de ifadesinde eylem talimatını Münbiç'te bulunan PYD/PKK mensuplarından aldıklarını itiraf ettiği öğrenildi. (Onur Emre Durak / İHA)
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