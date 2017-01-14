14.01.2017 12:40 2 televizyonu saniyeler içinde böyle çaldılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde camını kırdıkları mağazadan saniyeler içerisinde 2 televizyon çalan maskeli hırsızlar kayıplara karıştı. Antalya'nın Alanya ilçesinde camını kırdıkları mağazadan saniyeler içerisinde 2 televizyon çalan maskeli hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, önceki gün saat 05.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Çevre Yolu üzerindeki bir elektronik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin camını kırarak içeri giren 2 maskeli soyguncu, mağazanın duvarında asılı olan 2 televizyonu yerinden sökerek saniyeler içerisinde olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Erdal Anak/İHA)

