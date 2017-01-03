03.01.2017 14:51 2'si çocuk 4 Iraklı sobandan çıkan gazdan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Iraklı aileden ikisi çocuk toplam 4 kişi sobadan çıkan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden Iraklı aileden ikisi çocuk toplam 4 kişi sobadan çıkan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi 480. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan ve Iraklı oldukları belirlen 30 yaşındaki Emine El Ezri, eşi, 1 ve 4 yaşında olan iki çocuğu sobadan çıkan gazdan etkilendi. Durumu fark eden komşuları hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri Emine El Ezri ile eşini Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, çocukları ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırarak tedavi altın alırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

