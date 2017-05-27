2 şehit kardeşi birbirlerine sarılarak teselli buldu

Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesinde kardeşi Musa Özdemir, 2 gün önce Kato Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Mesut Yılmaz'ın kardeşi Hasan Yılmaz'a sarılarak teselli buldu.

Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in cenazesinde kardeşi Musa Özdemir, 2 gün önce Kato Dağı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Mesut Yılmaz'ın kardeşi Hasan Yılmaz'a sarılarak teselli buldu.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Samsun Termeli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir şehit olmuştu. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Özdemir'in naaşı dün akşam Çarşamba Havalimanı'na getirilmişti.

1 gece Terme Devlet Hastanesi morgunda bekleyen şehidin cenazesi, bugün helallik alınmak üzere Sakarlı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Özdemir'in naaşı, cenaze namazı kılınması için Sakarlı Mahallesi meydanına getirildi.

Cenazeye 2 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Mesut Yılmaz'ın kardeşi Hasan Yılmaz da katıldı. Ağabeyini kaybeden Musa Özdemir, teselliyi 2 gün önce ağabeyini kaybeden Hasan Yılmaz'a sarılarak bulabildi. Abisini kaybeden 2 kardeş birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katıldığı cenazede ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine ayrıca, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Erdi Demür - Kenan Akyüz / İHA)