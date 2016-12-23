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2 saatlik mesafe 8 dakikaya düşüyor: Pazartesi açılacak
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2 saatlik mesafe 8 dakikaya düşüyor: Pazartesi açılacak

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla pazartesi günü açılacak. Tünel sayesinde 2 saatte aşılan Ilgaz Dağı, 8 dakikada geçilebilecek.

Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla pazartesi günü açılacak. Tünel sayesinde 2 saatte aşılan Ilgaz Dağı, 8 dakikada geçilebilecek.
Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda 2012 yılında başlanan ve Karadeniz'i önce İç Anadolu'ya, ardından da Akdeniz'e bağlayacak olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde geri sayım başladı. Ilgaz Dağı geçidini 8 dakikaya düşürecek olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 26 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
Özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Ilgaz Dağı'nda 2012 yılında yapımına başlanan, giriş ve çıkışları görsel estetik kazandırmak amacıyla 'köpek balığı' ağzı şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370 metre diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. 572 milyon TL'lik proje bedeli ile yaklaşık 130 yıllık bir hayalinde gerçekleştirecek olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Kastamonu-Ankara arasındaki ulaşımı 1.5 saate kadar da düşürecek.

ILGAZ TÜNELİ, KASTAMONU TARİHİNDE TEK KALEMDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM
572 milyon TL'ye mal olan ve Pazartesi günü törenle hizmete açılacak olan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, tek kalemde Kastamonu'ya yapılan en büyük yatırım olarak kayda geçti. Tünel sayesinde ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Türkiye ekonomisine getirisi ise 38 milyon 200 bin TL olacak.

NAKLİYECİLER TÜNELİN AÇILIŞINI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Ilgaz Tüneli'nde devam eden çalışmaları yerinde görmek için tünele giden S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, Kastamonu ve nakliyeciler için hayal olan bir proje olduğunu belirterek, "Nakliyeci esnafı açısından, Kastamonu açısından, bölgenin kalkınması açısından, gerekse organize sanayi bölgesinin gelişmesi açısından bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Burada nakliyeci esnafının 2 saatte aştığı Ilgaz Dağı, karda kışta çok zaman aldığı dönemler de oldu. Ilgaz Tüneli ile birlikte Ilgaz Dağını 7-8 dakikalık bir süre içerisinde geçeceğiz inşallah. Şu anda bitmek üzere. Burası sadece Kastamonu için değil, İnebolu Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne, Türkiye'nin diğer bölgelerine bağlayan en büyük yolda bulunan bir tüneldir. Burada gerek yakıt tasarrufu açısından, gerekse araçlarımızın yıpranmaması açısından ve zaman açısından bizim için çok büyük önem arz etmekte. Sonuç olarak bu milli bir servettir. Ekonomi kazanacaktır. Buranın inşallah yakın zamanda da açılacağını tahmin ediyorum" dedi.

NAKLİYECİLER, 2 SAATTE AŞTIKLARI ILGAZ DAĞINI 8 DAKİKADA GEÇECEK
Taşıyıcılar Kooperatifi olarak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden günlük 120 aracın kullanacağını ifade eden Sarıahmetoğlu, "Hem gidişte hem de dönüşte 120 aracımız Ilgaz Tünelini kullanacak. Bu da bizim açımızdan, yakıt tasarrufu açısından, gerekse yıpranma açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kastamonu ekonomisine büyük bir canlılık getirecektir. Özellikle organize sanayinin gelişmesine, diğer yatırımcıların gelmesinde burasının büyük bir etken olacağını düşünüyorum. Şu anda İskenderun'dan, Mersin'den, Hatay'dan, Antalya'dan gelen narenciyeler Samsun Limanı'ndan sevk ediliyor. Ama tünelin entegrasyonu ve İnebolu Limanı'nın büyümesi ile yolların avantajı kullanılarak bunlar Ankara'ya en yakın liman olarak, Ilgaz Tünelini kullanarak ihracatın da fazlasıyla artacağını düşünüyorum. Bunun için bizim için çok önemli diyorum. Özellikle nakliyeci esnafı için, Kastamonu için. Daha önceden Kastamonu için bir hayaldi gerçekten. Projesi yapılıp hayata geçtikten sonra yapılacağına inandık. 3 yıl gibi kısa bir sürede inşallah açılacak. Tüneli ağzı ile tepe noktası yaklaşık olarak 7 kilometre. Burada bir aracın yakıt tüketimi 8 litre. Bir aracın en fazla sadece gidişte 8 litre gibi yakıt tasarrufu olduğunu tahmin ediyorum. Bu sadece yakıtla bitmiyor. Yedek parça, balata, lastik ve aracın yıpranma açısından da büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyorum. Buranın yapılması ile yaklaşık olarak Ankara-Kastamonu arası 2 saat, 2 saat 15 dakika, en fazla ise 2 buçuk saate düşecek. Kamyonlar için ise bu süre 4 saate yakın olacaktır. Kış aylarında kamyoncular olarak biz Ilgaz Dağını 3 saatte geçemiyoruz. Normal zamanlarda ise bu süre 2 saati buluyor" diye konuştu.
Kış şartlarında araçlarının Ilgaz Dağını tırmanmasının zor olduğunu belirten nakliyeci Şükrü Maden ise, "Tünel ile artık daha kolay olacak. Karla kışla mücadelemiz azalacak. Araçlarımız yolda kalıyordu. Kışın bayağı zorluklar çekiyorduk. Yakıtta 5-6 litreden fazla tasarrufumuz olacak. Lastik ve balata masrafımız biraz daha azalacak. Eski yoldan Ilgaz Dağını tırmanmamız 1 saat çekiyordu. Şimdi burada 10-15 dakikaya düşecek. Geçişimiz biraz daha rahatlayacak" ifadelerini kullandı.
24 yıldır nakliyecilik yaptığını söyleyen Hüseyin Çakır da şöyle konuştu: "Tünelden kaçak geçeceğiz diye koşturuyoruz. Yani o kadar bizlere faydalı olacağını düşünüyoruz. Ilgaz Dağını artık çok rahat bir şekilde geçeceğiz. 7 dakikada 20 tonla rahatlıkla geçiyoruz tünelin içini. Bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Kastamonu'muza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok büyük zorluklar çekiyoruz zincirle. Şimdi zincir telaşımız kalmayacak. Büyük kolaylık olacak. Tünelden çok memnun olacağız inşallah."
Nakliyeci Celal Kındı ise şunları kaydetti: "Şu anda hayalimiz gerçek oldu. 40 yıldır ben de nakliyeci ve kamyoncu esnafıyım. Daha önceki yıllarda çok büyük sıkıntılar çektik buralarda. Şu anda burası çok iyi oldu. Yapan ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
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