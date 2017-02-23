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2 PKK'lı tutuklandı
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2 PKK'lı tutuklandı

Hakkari polisi tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Hakkari polisi tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kişi tutuklandı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16 Şubat 2017 günü Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce hakkında yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 17 Şubat 2017 günü sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Ayrıca Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma gereği hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan A.Ç. isimli şahıs ilimiz Şemdinli ilçesinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınmış, 20 Şubat 2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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