2 milyon Yemenli göç etti

Yemen Gömen Kampları Yönetim ofisi Husiler ve devrik lider Ali Salih'e bağlı güçlerin meşru hukümete karşı yürüttüğü isyan sebebiyle 2 milyon 7 yüz bin Yemenlinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Yemen Gömen Kampları Yönetim ofisi Husiler ve devrik lider Ali Salih'e bağlı güçlerin meşru hukümete karşı yürüttüğü isyan sebebiyle 2 milyon 7 yüz bin Yemenlinin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Merkezi Cenevre'de bulunan İnsan Hakları Gözlemciler merkezinde kayıtlı bulun ofisin Yemendeki insan hakları ihlalleri gözlemcisi Nagib al-Saadi yaptığı açıklamada, Mayıs ayı ortaları itibariyle yurt içinde yer değiştiren Yemenlilerin sayısının 2 milyon 442 bin 289 olduğu, 300 bin kişinin ise Yemen dışına, Suudi Arabistan, Mısır, Cibuti, Türkiye, Malezya ve Sudan'a gittiğini ifade etti.

(Muhammet Errumeym / İHA)