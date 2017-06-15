2 milyon Yemenli göç etti

Yemen Gömen Kampları Yönetim ofisi Husiler ve devrik lider Ali Salih'e bağlı güçlerin meşru hukümete karşı yürüttüğü isyan sebebiyle 2 milyon 7 yüz bin Yemenlinin evlerini terk ettiğini açıkladı.
Yemen Gömen Kampları Yönetim ofisi Husiler ve devrik lider Ali Salih'e bağlı güçlerin meşru hukümete karşı yürüttüğü isyan sebebiyle 2 milyon 7 yüz bin Yemenlinin evlerini terk ettiğini açıkladı. Merkezi Cenevre'de bulunan İnsan Hakları Gözlemciler merkezinde kayıtlı bulun ofisin Yemendeki insan hakları ihlalleri gözlemcisi Nagib al-Saadi yaptığı açıklamada, Mayıs ayı ortaları itibariyle yurt içinde yer değiştiren Yemenlilerin sayısının 2 milyon 442 bin 289 olduğu, 300 bin kişinin ise Yemen dışına, Suudi Arabistan, Mısır, Cibuti, Türkiye, Malezya ve Sudan'a gittiğini ifade etti. (Muhammet Errumeym / İHA)
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