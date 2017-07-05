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2 milyon 482 bin kişi okuma yazma bilmiyor
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2 milyon 482 bin kişi okuma yazma bilmiyor

TÜİK 2016 yılı eğitim istatistiklerine göre, Türkiye'de 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,50 olurken, ülke genelinde 2 milyon 482 bin 432 kişinin okuma yazma bilmediği belirtildi. 'En okur yazar il' sıralamasında 1'inci sırada Antalya, 2'nci sırada Çanakkale, 3'üncü sırada ise İzmir yer aldı. Okuma yazma bilmeyen oranının en yüksek olduğu il ise Mardin oldu.

TÜİK 2016 yılı eğitim istatistiklerine göre, Türkiye'de 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,50 olurken, ülke genelinde 2 milyon 482 bin 432 kişinin okuma yazma bilmediği belirtildi. 'En okur yazar il' sıralamasında 1'inci sırada Antalya, 2'nci sırada Çanakkale, 3'üncü sırada ise İzmir yer aldı. Okuma yazma bilmeyen oranının en yüksek olduğu il ise Mardin oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 6 yaş ve üzeri okur yazar nüfus oranı Türkiye genelinde yüzde 96,50'ye ulaşırken, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyon 482 bin 432 kişi oldu. İzmir'de ise okuma yazma oranı yüzde 98,34 olarak belirlendi. 6 yaş ve üzerindeki nüfusta yüzde 1,32 okuma yazma bilmeyen oranıyla Antalya 'en okur yazar il' oldu. Yüzde 1,65 okumaz yazmaz oranıyla Çanakkale ikinci, yüzde 1,66'yla İzmir üçüncü oldu.
Yüzde 9,36 okuma yazma bilmeyen oranıyla Mardin, yüzde 9,30 ile Şanlıurfa ve yüzde 8,76 ile Şırnak okuma yazma bilmeyen oranlarının en yüksek olduğu iller oldu.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA
Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri erkek nüfusta okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 1,12, kadın nüfusta okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 5,90 oldu. İzmir'de bu nüfus içinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1'in altında kalırken (yüzde 0,59), kadınlarda oran yüzde 2,71 olarak belirlendi.

EN ÇOK YÜKSEK TAHSİLLİ ANKARA'DA
Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta ilkokul mezunu oranı yüzde 24,15, ilköğretim mezunu oranı yüzde 14,21, ortaokul veya dengi meslek okulu yüzde 12,69, lise veya dengi okul mezunu oranı yüzde 22,97, yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 14,94, Yüksek lisans mezunu oranı 1,13, doktora mezunu oranı ise yüzde 0,29 oldu.
Ankara, yüzde 22,25 ile yüksekokul veya fakülte mezun oranı en fazla olan il olurken, Başkent'in ardından İstanbul (yüzde 18,27), İzmir (yüzde 18,01), Eskişehir (yüzde 17,99) ve Tunceli (yüzde 17,56) geldi. Yüksek okul veya fakülte mezunu oranının en düşük olduğu il ise Ağrı oldu.

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