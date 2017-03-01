2 metrelik ton balığı ilgi odağı oldu

Şanlıurfa'da bir balıkçının tezgahına satılmak üzere getirdiği 122 kiloluk 2 metre boyundaki ton balığı ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa'da bir balıkçının tezgahına satılmak üzere getirdiği 122 kiloluk 2 metre boyundaki ton balığı ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir balıkçı, Mersin'de yakalanan 2 metre uzunluğunda 120 kilo ağırlığındaki ton balığını sergiliyor. Tezgahtaki bir tahtanın üzerine konulan ve ağzına daha küçük bir balığın yerleştirildiği 2 metre uzunluğundaki balığı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sergiledikleri ve görenlerin ilgisini çeken balığı kilosu 30 liradan satacaklarını anlatan balıkçı Behçet Sile, "Kebap diyarı Şanlıurfa'da balık kültürü her geçen gün artıyor. Biz de bu tutuğumuz balığımızı birkaç gün sergiledikten sonra satışa sunacağız. Şimdiden bu balığın tadına bakmak isteyen onlarca kişiden sipariş aldık. Bu balığı gören vatandaşların ilgisi yoğun oluyor" şeklinde konuştu.

(Bekir Basmacı/İHA)