2. Lig maçında saha karıştı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta kendi evinde şampiyonluk yolunda oynayan BB. Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin 75. dakikadaki golü sonrası saha karıştı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta kendi evinde şampiyonluk yolunda oynayan BB. Erzurumspor, Kocaeli Birlikspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin 75. dakikadaki golü sonrası saha karıştı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta kendi evinde Kocaeli Birlikspor'u ağırlayan BB. Erzurumspor'un, 75. dakikada yediği gol sonrası, rakip kalecinin oyunu yavaşlatmaya yönelik hareketlerine kızan taraftarlar ellerindeki pet şişe, buz ve çakmakları kaleciye fırlattı. Bu esnada maç, taraftarların fırlattığı eşyalar nedeniyle kısa süreli durdu. Daha sonrasında rakip oyunculardan Emre Balak'ın atılan buzu hakeme göstererek tepkide bulunması taraftarları çılgına çevirdi. Tribünlerdeki BB. Erzurumspor taraftarları ayakkabı, çaydanlık, çakmak, buz ve söktükleri koltuk parçalarını sahaya ve oyunculara fırlattı. Sahaya giriş kapısının zorlanması üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale ederek biber gazı sıktı. Bazı taraftarlar ise kapıyı aşarak sahadaki rakip oyunculara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri tarafından saha dışına atılan bazı taraftarlar, polise de tepki gösterdi.

Taraftarlardan birisinin sahaya girmek istemesi üzerine 3. Sınıf Emniyet Müdürü tarafta çelme takarak yere düşürdü. Atılan eşyalardan korunmak isteyen saha kenarındaki görevli ve polisler de zor anlar yaşadı.

Yaşanan olaylarda 3 kişi yaralanırken, bazı taraftarlar da gözaltına alındı.

Öte yandan, maçın 90 dakikası BB. Erzurumspor'un 1-0'lık mağlubiyetiyle sona erdi.

(Doğa Alaca / İHA)