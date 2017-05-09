2 kulüpten TFF'ye 'maç saati' başvurusu

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaparak küme düşme ve şampiyonluk yolundaki tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynatılmasını istedi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaparak küme düşme ve şampiyonluk yolundaki tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynatılmasını istedi.

Kulüp adına Başkan Sedat Sözlü tarafından yapılan başvuruda, "TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun sonuna yaklaştığımız dönemde küme düşme ve şampiyonluk yolundaki takımların puanlarının birbirlerine çok yakın olmasından dolayı, alınacak puan ve hatta atılacak tek bir golün bile önemli olduğu son iki haftada tüm müsabakaların aynı gün ve saatte başlamasının Türk Futbolu ve kulübümüz açısından oluşabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçeceği gibi, tüm kulüpler açısından daha hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle tüm müsabakaların aynı gün ve saatte başlatılması için gerekli hassasiyetin ve dikkatin gösterilmesin ile gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.



ŞANLIURFASPOR'DAN DA AYNI TALEP

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Mehmet Büyükfırat, TFF 1. Lig'de son 2 haftada oynanacak olan maçlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Büyükfırat, şampiyonluğu ve küme düşme hattını ilgilendiren tüm takımların maçlarının aynı günde ve aynı saatte oynanması gerektiğini belirterek, "Şanlıurfaspor olarak TFF'ye başvuruda bulunduk. Hem geçen hafta hem de bugün başvurumuzu tekrarladık. Birebir görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bizim gibi 11 takımın üzerinde takım başvuru yaptı. Maçların aynı günde oynanması tüm takımların selameti açısından önemli olacaktır. Federasyonumuzun bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Maçların farklı günlerde oynanması bazı takımların motivasyonunda artma ve azalma gösterecektir. Örneğin Sivasspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını Eskişehirspor'dan önce oynayacaktır. Eskişehirspor ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile maçını pazartesi günü oynayacak. Sivaspor ve Malatyaspor'un galibiyeti ile Eskişehirspor ilk 2 iddiasını kaybederek Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısına daha farklı çıkma ihtimali yüksektir. Nitekim Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un alacağı skor da bizi yakından ilgilendirmektedir. Yine aynı şekilde bizim gibi üst sıralar ve alt sıralardaki çok sayıda takımın da maçları birbirini ilgilendirmektedir. TFF'nin bu durumu göz ardı etmemesini bekliyoruz" dedi.

