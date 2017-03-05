2 kişiye mezar oldu

Niğde'de ağaca çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de ağaca çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi, tren yolu alt geçidinde meydana geldi. Ahmet Emre Sakarya (26) yönetimindeki 51 AU 870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hurdaya dönen araç içerisinden çıkartılan Ahmet Emre Sakarya ve Murat Korkmaz'ın (41) olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen cumhuriyet başsavcısı kaza yerinde inceleme yaptıktan sonra kazada hayatını kaybeden Ahmet Emre Sakarya ve Murat Korkmaz'ın cansız bedenleri Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

(Yasin Esen / İHA)