15.11.2017 08:27 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri İran uyruklu, 2 kişi ağır yaralandı. İstanbul Fatih'te gece saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri İran uyruklu, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Mesihpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden yürüdüğü esnada tercüman olduğu öğrenilen Sultan Gürbüz'e (28) kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Sultan Gürbüz yere yığılırken, seken kurşunlardan birisi de o esnada kardeşiyle birlikte lokantada yemek yiyen İran uyruklu Farshad Moeenbashiry'e (47) isabet etti. Olayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası göğsünden vurulan Sultan Gürbüz ve boynundan vurulan Farshad Moeenbashiry hastaneye kaldırıldı. Silahla açılan ateş sonucu yaralanan Sultan Gürbüz ve Farshad Moeenbashıry'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



TATİL İÇİN GELMİŞ

Gece saatlerinde Fatih'te yaşanan olayda, kardeşiyle birlikte yemek yediği esnada silahla açılan ateş sonucu yaralanan Farshad Moeenbashıry, yaklaşık 1 ay önce tatil için İstanbul'a geldiği ve Şişli'de bir otelde kaldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar / İHA)

