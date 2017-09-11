11.09.2017 12:00 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebi belli oldu

Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın sebebinin yaklaşık 150 bin liralık kira borcu olduğu ortaya çıktı Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın sebebinin yaklaşık 150 bin liralık kira borcu olduğu ortaya çıktı

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan restoranda dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ç. restoranını yaklaşık 5 ay önce Kemal D. isimli şahsa kiraladı. Kemal D. ilk iki ayın kirasını verdi ancak daha sonra 3 ay yaklaşık 150 bin lira tutan kira bedelini ödemedi. Bunun üzerine dün gece Erkan Ç. restorana gelerek Kemal D.'yi çıkarmak isteyince iki şahsın arkadaşları arasında restoranda silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada Murat S. ile Orhan K. hayatını kaybederken, Erkan Ç., Serkan K. ve Ömer K. yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kişi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet dedektifleri olaydan sonra yaptığı araştırmada olaya karıştığı ileri sürülen Abdülmümin A., Sait Y., Çağlar G., Erdinç S. ve Ali E.'yi gözaltına alırken, olaya karışan Kemal D. aranıyor.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(Fatih Keçe /İHA)

