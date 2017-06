2 kişinin çalıştığı iş yerine 600 kişilik sigorta şoku

İzmir'in Konak ilçesinde 23 senedir cam-çerçeve işiyle uğraşan 43 yaşındaki Bünyamin Polat, 2 kişi çalıştıkları iş yerinin SGK primlerini ödemek için gittiği bankada 450 bin TL prim borcuyla karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran Polat soluğu SGK'da alırken, toplam 30 metrekarelik dükkanında 600 kişinin sigortalı olarak çalışıyor gözüktüğünü öğrendi.

İzmir'in Konak ilçesinde 23 senedir cam-çerçeve işiyle uğraşan 43 yaşındaki Bünyamin Polat, 2 kişi çalıştıkları iş yerinin SGK primlerini ödemek için gittiği bankada 450 bin TL prim borcuyla karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran Polat soluğu SGK'da alırken, toplam 30 metrekarelik dükkanında 600 kişinin sigortalı olarak çalışıyor gözüktüğünü öğrendi.

Kemeraltı esnaflarından olan 43 yaşındaki Bünyamin Polat, yaklaşık 23 yıldır cam-çerçeve işiyle uğraşıyor. Yanında çalıştırdığı bir kişiyle işlerini yürütmeye çalışan Polat, SGK prim borçlarını ödemek için gittiği bankada neye uğradığını şaşırdı. Polat, 2 kişinin prim borcunu ödemek için gittiği bankada toplam 450 bin TL prim borcu ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen Polat, bankadakilerin de uyarısıyla soluğu SGK'da aldı. İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne giden Polat, burada bir şok daha yaşadı. Yaklaşık 30 metrekare alanda abisinin eşiyle birlikte çalışan Polat, iş yeri üzerine kayıtlı 600 kişinin olduğunu öğrendi.



2 KİŞİNİN PRİMİNİ ÖDEMEYE GİTTİ, 600 KİŞİNİN PRİM BORCUYLA KARŞILAŞTI

2 Mayıs tarihinde prim borçlarını ödemek için gittiği bankada durumdan haberdar olduğunu söyleyen Polat, "2 kişinin prim borçlarını ödemek için bankaya gittim. Burada bana 450 Bin TL borcum olduğunu söylediler. Anormal bir durum olduğu için bankacı arkadaşta bana SGK'ya gitmemi söyledi. SGK'ya gittiğimde iş yeri üzerine 600 kişinin girişi yapıldığı söylendi bana. Şu anda burası 30 metrekarelik bir dükkan 600 kişiyi nasıl sığdırayım diyen buraya. Bu konuyla ilgili bir şey de söylemiyorlar ve çıkışlarını da yapamadıklarını söylüyorlar. Şuan 600 Bin TL'ye yakın bir borcumuz var. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor ama geçen bir aylık zaman diliminde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. SGK'nın bize söylediği şuan bir şey yapamadıkları. Süreç devam ettiği için herhangi bir işlem yapamadıklarını söylüyorlar. Ben işveren olduğum için çıkışlarını yapamıyormuşum ancak onların gelip çıkışlarını vermesi gerekiyor" dedi.



"600 KİŞİNİN GİRİŞİ BİRKAÇ SAATTE YAPILMIŞ"

Yaklaşık 600 kişinin girişlerinin 1 Nisan ve 28 Nisan tarihlerinde yapıldığını söyleyen Polat, "Gece saat 02.00'de girişler yapılmış 1 Nisan tarihinde yaklaşık 300 kişi, 28 Nisan tarihinde de 300 kişi olmak üzere birkaç saat içinde 600 kişinin sigorta girişi yapılmış. Bu konu hakkında SGK da bize herhangi bir uyarı göndermedi. Bununla ilgili SGK'nın da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bir güvenlik zafiyeti var. Ben büyük bir şirket değilim bu 600 kişinin girişinin nasıl yapıldığını SGK'nın bana bildirmesi gerekirdi yada herhangi bir kota koyması gerekirdi. Bir gecede yapılan bu girişlerin SGK tarafından 30 metrekarelik iş yerime gelerek 600 kişiyi nasıl çalıştırdığımı denetlenmesi gerekirdi. Bu işin içinde çok büyük bir dolandırıcılık olduğunu düşünüyoruz" diyerek dolandırıcıların bir an önce yakalanması ve mağduriyetinin giderilmesi için yetkililere seslendi.



"BU MESELEYLE UĞRAŞMAKTAN 3 HAFTADIR SİFTAH YAPAMADIK"

Dükkanı üzerine sigorta girişi yapılan şahıslara icra mektupları gönderdiklerini ifade eden Polat, "Her bir mektup yaklaşık 20 liraya mal oluyor dilekçesi ve göndermesiyle. Şu an yaklaşık 450 tane gönderildi. Ama artık para yetmiyor burada olanlara elden teslim etmeye başladık. Bu işlerle uğraşmaktan 3 haftadır siftah yapamadık. Biz küçük esnaf olarak bunlarla mı uğraşalım? Geceleri uyuyamıyoruz düşünmekten sabah işe gelmek istemiyorsun bugün ne olacak dükkana kaç tane evrak gelecek diye. Borcuyla birlikte sahte 600 çalışanım gözüküyor" diyerek uykularının kaçtığını aktardı.

