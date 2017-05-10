2 kardeş kanalizasyondan gelen kokudan zehirlendi

Mersin'de 15 yaşındaki Suriyeli kızın banyoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı zehirlendi. Mahallelinin iddiasına göre, kızların zehirlenme nedeni kanalizasyondan gelen kötü koku.

Mersin'de 15 yaşındaki Suriyeli kızın banyoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı zehirlendi. Mahallelinin iddiasına göre, kızların zehirlenme nedeni kanalizasyondan gelen kötü koku.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde oturan Suriyeli 15 yaşındaki Medya Musto, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı banyoda zehirlendi. Kız kardeşini banyoda yere yığılmış şekilde gören abla 18 yaşındaki Ruhilat Musto'da kız kardeşini kurtarayım derken o da fenalaşarak yere düştü. Evde bulunan diğer erkek kardeşler ve komşuların yardımıyla 2 kız kardeş Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Abla Ruhilat Musto tedavisinin ardından taburcu edilirken, Medya Musto'nun ise durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü öğrenildi.



MUHTAR: KOKU VAR AMA İNCELEMEDE ZEHİR ÇIKMADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, "Mahallede yaşanan koku olayından dolayı vatandaşlar muhtarlığa geldi. Vatandaşlar kanalizasyona zehirli atık filan bırakmışlar dedi. MESKİ'yi aradık. Onlar da geldiler, tahlil filan yaptılar ama her hangi bir sorun çıkmadı. Koku da yukarıda bulunan bir keçi boynuzu fabrikasından geliyor. Ekipler oraya da giderek oradan bırakılan suyu da kapattılar. Yani zehirlenme olayı o kokudan değildir. Burada böyle zehir olma ihtimali yok. Kokudur başka bir şey yok. Nereden zehir bırakacaklar. Bu şebeke 200 ev üzerindedir. Öyle bir şey olsa herkes zehirlenirdi. Yetkililer geldi, su aldılar, deney yaptılar. Sudan, kanalizasyondan bir şey çıkmadı" dedi.



MAHALLELİ: LAĞIMDAN GELEN KOKUDAN ZEHİRLENDİLER

Mahalleli adına konuşan Zehra Hüsnüoğlu ise "Olayın yaşandığı gün öğlen saatlerinde birden bir koku aldık ve kapıları kapattık. O arada da dışarıdan çığlıklar duyduk. Zaten biz de kokudan içeride duramadık. Dışarıya çıktığımız zaman içeride 2 kadının bayıldıklarını, zehirlendiklerini söylediler. Zaten 15 yaşındaki kız içeride ceset gibi yatıyordu. Lavaboya gitmiş kokuyu aldığı zaman kalkamamış. Kız kardeşi de o geç çıkınca kapıya vurup, kardeşine sesleniyor. Ses gelmeyince içeriden kapıyı kırıp, içeri giriyor. İçeri girdiğinde kız kardeşini yerde buluyor. Kardeşinin üstü müsait olmadığı için bekleyin giydireyim, öyle girin demiş ve kapıyı kapatmış. O da o anlarda bayılıp, yere yığılıyor sonra erkek kardeşleri ve komşular kapıyı kırıp 2 kız kardeşi içeriden baygın vaziyette çıkardı. Sonra kızlar arabayla hastaneye kaldırıldı. Kaynanam da dil bilmedikleri için hastaneye gitmiş, o ilk başta başka bir şeyden zehirlendiklerini düşünmüş. 18 yaşındaki kız kendine gelince kaynanam sormuş ne oldu diye. Kız da biz hiçbir şey kullanmadıklarını, lağımdan gelen kokudan zehirlendik demiş. Zaten doktorlar küçük kız için yolda kalbi durmuş, biz müdahale ederek hayata döndürdük demiş" diye konuştu.



"KOKUDAN OTURAMIYORUZ"

Olayın ardından yetkililerin mahalleye geldiğini belirten Hüsnüoğlu, "Evlerimize kokudan giremiyoruz, kapıda da kokudan oturamıyoruz. Kokuyla ilgili burada test yapıldı mahallenin önündeki kanalizasyonda yüzde 11, daha ileride yüzde 200, muhtarlığın önünde yüzde 400, yukarıda bulunan keçi boynunuz fabrikasının orada ise yüzde 2 bin çıktı. Kanalizasyona kimyasal, karbondioksit atılmış" ifadelerini kullandı.



KARDEŞTE ZEHİR BULGUSU VAR, ABLADA YOK

Olayla ilgili Mersin Şehir Hastanesi yetkililerinden, 15 yaşındaki Medya Musto'nun zehirlendiği ancak henüz neden kaynaklandığı belirlenemediği öğrenildi. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Abla Ruhilat Musto'nun da zehirlenmediği, kız kardeşinin durumundan dolayı sinir krizi geçirdiği, acilde yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

(Koray Ünlü/İHA)