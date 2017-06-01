2 kahraman, 2 adanmış hayat

Şırnak'ta yaşanan helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 13 askerin şehit olduğu kazadan geriye kahramanların vatan sevgileri ve başarı öyküleri kaldı.

Şırnak'ta yaşanan helikopter kazası Türkiye'yi yasa boğdu. 13 askerin şehit olduğu kazadan geriye kahramanların vatan sevgileri ve başarı öyküleri kaldı.

Uzun yıllar en zor ve en çetin bölgelerde görev yaptılar, hayatlarını terörle mücadeleye ayırdılar. İşte onlardan biri Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın...23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın Ağustos ayında bu rütbeye terfi etmişti.

1987'de Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 30 yıllık askeri hayatında pek çok zorlu bölgede görev yaptı. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonların çoğunda görev aldı. Aydın, 2016 yılından bu yana Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığı görevini yürütüyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı sırada hain girişimi öğrenir öğrenmez komutanlığını yaptığı tugayı arayarak bir "tek er dahi dışarı çıkmayacak" emrini verdi.

Şehit Tümgeneral Aydın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kato Dağı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapmış operasyonlar hakkında bilgi vermişti. Şehit Tümgeneral Başbakan Binali Yıldırım'ı Şırnak ziyaretinde karşılamıştı. Bugün ise Yıldırım, Şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye ziyareti için yine Şırnak'taydı.



ŞEHİT YARBAY SONGÜL YAKUT

Şehit Yarbay Songül Yakut...Türkiye'de bir ilk onunla gerçekleşti. Yakut, Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan olarak atanan ilk kadın subaydı..Küçük yaşta babasını kaybeden Yakut kendi isteği ile Kara Harp Okulu sınavlarına girdi ve kazandı. Yine kendi isteğiyle jandarmayı seçerek 1997 yılında buradan mezun oldu. Ankara Jandarma Okullar Komutanlığında bölük ve takım eğitim komutanlığı yaptı. Jandarma Genel Komutanlığında 2012 yılında kurulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğünde şube müdürü olarak da görev yapan Yakut, aile içi şiddetin engellenmesine yönelik başarılı çalışmalar ortaya koydu.

O da Şırnak Uludere'de düşen helikopterde bulunan 13 şehit askerden biri oldu. Baba evi Malatya'da ise yas yardı. Şehit Yarbay'ın acılı annesinin duygu dolu sözleri herkesi ağlattı.

