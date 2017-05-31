2 ilde zehir tacirlerine operasyon: 12 tututklama

Uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 198 kilo esrar ve 632 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi ise tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 198 kilo esrar ve 632 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan çok miktarda uyuşturucu maddesi getirilip İzmit'te piyasaya sürüleceği istihbaratı alan polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonun ilk ayağında İzmit'e uyuşturucu getiren 3 kişi ve İstanbul'dan uyuşturucu temin ettikleri 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Operasyonun ikinci ayağında ise yakalanan şahıslarla bağlantıları olduğu belirlenen 7 kişi de İzmit Merkezli yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 198 kilo 829 gram esrar, 632 adet extacy hap, değişik marka ve çaplarda 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet fişek ele geçirildi.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen başarılı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adi makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda ayrıca tutuklanan şahıslardan uyuşturucu temin eden 8 şüpheliye de "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(Gürcan Yılmaz/İHA)