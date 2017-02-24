2 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Jandarmanın Samsun merkezli 2 il ve 4 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın Samsun merkezli 2 il ve 4 ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma ile Bafra ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Şubat'ta 108 personel, 29 araç ile İstanbul'da 2, Kocaeli'nde 2, Samsun Alaçam ilçesinde 12, Bafra ilçesinde 4, 19 Mayıs ilçesinde 1 ve Yakakent ilçesinde 1 olmak üzere toplam 22 adrese Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda uyuşturucu tacirlerinin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 194 adet sentetik hap, 407 gram bonzai, 184 gram esrar, 2 gram eroin, 7 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif çaplarda 38 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet 7.65 mm tabaca şarjörü, 2 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 1 adet çelik kasa ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden jandarmada işlemleri tamamlanan 10 kişi Alaçam Adliyesine sevk edildi.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)