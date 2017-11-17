17.11.2017 13:47 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Antalya merkezli Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Antalya merkezli Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya bağlantılı Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 7 kilo 721 gram skunk esrar, 100 gram esrar, 212 gram metamfetamin, 8.8 gram kokain, 43.4 gram kenevir tohumu, 1 adet ecstacy, 5.6 gram MPBP maddeleri, 3 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama veya nakletme' suçlarından adliyeye sevk edildi.



