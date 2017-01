2 ilde soba faciası: 4 ölü

Gaziantep ve Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi 24 nolu sokakta yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Kemal Doğan, eşi Emine, kendisi gibi fabrikada çalışan kızı Neriman ile İnanç, sobaya kömür attıktan sonra yatarak uyudu. Sabah kalktığında işe geç kaldığını fark eden Kemal Doğan, her sabah kendisini uyandıran kızı Neriman'ın halen uyuması üzerine odasına gitti. Aynı odada yatan kızları Neriman (17) ve İnanç'ın (15) cansız bedeni ile karşılaşan baba, feryat ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Olayın ardından polis ekipleri, evde inceleme başlattı.



ADIYAMAN'DA NİNE VE TORUNU SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Azmi Özdemir ve eşi Seher Özdemir sabah sobalı odada yatan nine Feride Özdemir (80), çocukları Onur Özdemir (15) ve Ali Özdemir'i (11) uyandırmak istedi. Ancak yataklarında baygın vaziyette yatan nine ve çocukların hareket etmediğini gören Azmi Özdemir durumu önce komşularına daha sonra sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feride Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuklar Onur ve Ali Özdemir'e ilk müdahaleye yapılarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Onur Özdemir yolda hayatını kaybetti. Ali Özdemir ise Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özdemir ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ön incelemesi sonrasında Feride Özdemir'in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Azmi Özdemir ve eşi Seher Özdemir'in çocukları üşümesin diye sobanın bulunduğu oturma odasında yatırdıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mehmet Bulut - Kürşat Aktaş / İHA)