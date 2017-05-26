2 ilde PKK-KCK operasyonu

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK'ye yönelik 3 aylık fiziki takip sonrası eş zamanlı operasyon yapıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi, Narlı Mahallesi ve Gaziantep'ta yapılan operasyonda C.D. H.S. A.Ö. M.A.B. T.O. ve C.T gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 kişi, PKK-KCK adına sözde mahalle komisyonları oluşturmak, halk mahkemesi kurmak, örgüte finans ve malzeme desteği sağlamak, sosyal medyadan örgüt adına propagandası yapmak suçlamasıyla adliye sevk edildi.

