10.01.2017 12:25 2 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, 5 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde aralarında esnafların da olduğu 10 kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 5 kişi FETÖ'den tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde aralarında esnafların da olduğu 10 kişi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 5 kişi FETÖ'den tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ Operasyonlarına ağırlık verildi. Yapılan son operasyonda ilçede aralarında esnafların da olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soma Emniyeti tarafından gözaltına alınan H.K., N.Y., S.A., E.A., B.D., F.U., A.Y., R.K. ve S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri kaydedildi.

Öte yandan, son çıkarılan KHK ile Soma Adliyesi'nden 2 zabıt katibinin ihraç edildiği, 1 derneğin de kapatıldığı öğrenildi.



AFYONKARAHİSAR'DA 5 TUTUKLAMA

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta İstanbul, Denizli ve Ankara'da 1'er adres, Afyonkarahisar'da ise 8 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapılmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı. Dün emniyetteki işlemleri biten şahıslardan 10'u adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



