08.01.2017 18:18 2 ilde daha eğitime ara verildi

Konya'da ve Samsun'daki bazı okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime 9 Ocak Pazartesi günü için ara verildi. Konya'da ve Samsun'daki bazı okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime 9 Ocak Pazartesi günü için ara verildi.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak 2017 Pazartesi günü il merkezinde (Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamileler, engelliler (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar), gündüz kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır."

Öte yandan, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde de okullar 9 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.



SAMSUN'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Samsun Valisi İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada İlkadım, Vezirköprü, Havza, Kavak, Çarşamba ve Asarcık ilçelerinde okulların olumsuz hava şartlarından dolayı 9 Ocak 2017 Pazartesi günü tatil olduğunu açıkladı. Vali Şahin ayrıca, aynı gün adı geçen ilçelerde çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.



