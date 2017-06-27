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2 gündür yolda tamirci bekliyor
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2 gündür yolda tamirci bekliyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yayladan Doğubayazıt'a gitmek isteyen Ahmet Öztürk adlı vatandaş, otomobilinin ön teker bilyelerinin dağılması nedeniyle 2 gündür yolda tamirci bekliyor. Tamircilerse bayram nedeniyle bölgeye gitmeye yanaşmıyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yayladan Doğubayazıt'a gitmek isteyen Ahmet Öztürk adlı vatandaş, otomobilinin ön teker bilyelerinin dağılması nedeniyle 2 gündür yolda tamirci bekliyor. Tamircilerse bayram nedeniyle bölgeye gitmeye yanaşmıyor.
Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden ve Taşlıçay İlçesine bağlı Derecik yaylasında hayvancılık yapan ailesini ziyaret eden Ahmet Öztürk, yaylada bir gün kaldıktan sonra, bayram günü aracıyla Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı. Öztürk, Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü çıkışına geldiğinde hareket halinde olan otomobilinin ön tekerinde bulunan bilyeler dağıldı. Köyde bulunan vatandaşlardan yardım isteyen Öztürk ve köylüler otomobilin ön tekerinin altına taşlar ve kriko bırakarak lastiği söktüler. Uzun uğraşlar sonucu tamiri yapılamayan araç için Öztürk, İlçede bulunan tamircileri arayarak yardım istedi. Ramazan bayramı nedeniyle çalışmayan araba tamircilerinin gelmemesi nedeniyle Öztürk, 2 gündür aracının başında yardım bekliyor.
Bayramını yolda geçirdiğini ve her şeyin bir anda olduğunu söyleyen Öztürk, Aşağı Toklu Köyü'nde mahsur ve çaresiz bekleyişini sürdürdüğünü belirtti. Başına ilk defa böyle bir olayın geldiğini dile getiren Öztürk, köylülerin yardımı sayesinde beslendiğini anlattı. Bayram sabahından bu yana yolda kaldığını aktaran Öztürk, "Doğubayazıt'ta ikamet ediyorum. Ailem yaylada hayvancılık yapıyor.Bende ailemin bayramını kutlamak için yaylaya geldim, orada bir gece kaldım. Bayram günü namazdan sonra Doğubayazıt'a dönmek istedim. Yolu yarılamışken Arabam Aşağı Toklu Köyü'nde arızalandı ve ön tekerleğinin bilyeleri dağıldı. Ben burada mahsur kaldım, tamircileri aradım, bayram tatili olduğu için hiç biri gelmedi. Köylüler yardıma geldi, birlikte aracı tamir etmeye çalıştık, ama yapamadık" dedi.

"BURADA MAHSUR MU KALACAĞIM"
Köyde bulunan vatandaşların kendisini evlerinde ağırladığını bundan dolayı köylülere teşekkür eden Öztürk, "Bir gece köyde kaldım, kinci güne doğru gidiyoruz. Tamircileri arıyorum, bana dedikleri şey 'biz tatildeyiz, gelemiyoruz'. Bizim halimiz ne olacak, bize yardım edilmesi gerekiyor. Doğubayazıt'ta işlerimiz var, burada mahsur mu kalacağım. Bayramımız zehir zemberek oldu artık, 2 gündür burada bekliyorum. İşlerimiz yarıda kaldı, aile fertlerinin bayramına gidemedim, öyle burada kalmışım" ifadelerini kullandı.
Otomobilinin yanında gece yarısına kadar beklediğini ve daha sonra köyde yaşayan bir vatandaşı evinde kaldığını ifade eden Öztürk, "Hiçbir yere gidemiyorum, arabayı bırakamam, gidipte ne yapacağım. Arabamı bıraksam olmuyor, bırakmasam olmuyor. Allah köylülerden razı olsun sağ olsunlar çok duyarlıdırlar, onların getirdiği yiyeceklerle karnımı doyuruyorum. Aracımın tekerleği bilye dağıttı, tamirciler bize diyor ki Perşembe gününe kadar gelmeyeceğiz, bende Perşembe gününe kadar burada yolda bekleyecek miyim? Bir hastanede nöbetçi doktor olmazsa, nöbetçi eczaneler olmazsa vatandaşlar Perşembe gününe kadar bekleyecekler mi? İlaçsız mı kalacaklar, nasıl nöbetçi eczane ve nöbetçi doktorlar varsa nöbetçi bir tamircinin olması şarttır. Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin diyorum. Burada perişan olmuşum, mağdur olmuşum bakınız, ne hale gelmişim, köylülerle birlikte yapmaya çalışıyorum olmuyor, bu iş tamircilerin işidir" şeklinde konuştu.

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