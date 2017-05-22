2 gol daha atarsa...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının gollerini atan Samuel Eto'o'nun taç giymesine 2 gol kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'un Bursaspor'u 2-1 yendiği maçta takımının gollerini atan Samuel Eto'o'nun taç giymesine 2 gol kaldı.

İkinci sezonunu geçirdiği Antalyaspor'da toplam gol sayısını 36'ya çıkaran Samuel Eto'o, kalan 2 haftada 1 gol daha atması halinde şu anda Tita'ya ait olan kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'deki gol kralı unvanına ortak olacak. Eto'o, 2 gol daha atması halinde ise toplamdaki gol sayısını 38'e çıkaracak ve 37 gollü Tita'yı da geride bırakıp Antalyaspor'un gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olacak.



KAPTAN REKORUN EŞİĞİNE GELDİ

Antalyaspor, kalan 2 haftada deplasmanda Kasımpaşa, sahasında da Gaziantepspor ile karşılaşacak. Şu anda Antalya ekibinin Süper Lig'deki en golcü futbolcusu unvanına sahip olan Tita, 5.5 sezonda 37 gol atmıştı. Geçen sezon 20 gol atan Samuel Eto'o, Antalyaspor tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi olmuştu. Eto'o aynı zamanda, kulüp tarihinde 2 sezonda 36 gol atmayı başaran ilk ve tek futbolcu.

