2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez !

Japonya İmparatoru Akihito, 2. Dünya Savaş'ından sonra ilk kez Vietnam'ı ziyaret etti.
Japonya İmparatoru Akihito, 2. Dünya Savaş'ından sonra ilk kez Vietnam'ı ziyaret etti. Japonya İmparatoru Akhito, Salı günü eşi Michiko ile 2. Dünya Savaş'ından sonra ilk kez Vietnam'ı ziyaret etti. Japonya İmparatoru ve eşi Michiko, Vietnam gezisi kapsamında, 2. Dünya Savaş'ından sonra Vietnam'da kalan Japon ailelerle ve askerlerle görüşecek. Japonya İmparatoru Akhito, Vietnam gezisine ilişkin Hanoi havaalanında yaptığı açıklamada ise, ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini geliştireceğini söyledi. Resmi programa göre, Akihito ve Michiko'nun Hanoi'yi ve eski emperyal başkenti Hue'yu ziyaret etmesi planlanıyor.
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