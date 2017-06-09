2 daireyi 45 dakikada soydular

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 45 dakikada iki daireyi soyan 2'si kadın 3 hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 45 dakikada iki daireyi soyan 2'si kadın 3 hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Maltepe'nin Küçükyalı semti sakinleri, art arda yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı tedirginlik yaşıyor. Son birkaç gün içinde birçok eve giren hırsızlar, son işlerinde kameralara yakalandı. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Küçükyalı semtinde yeni yapılan bir binada meydana geldi. 45 dakika içinde iki dairenin kapı kilitlerini söken 3 hırsız, evlerdeki ziynet, para ve elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

