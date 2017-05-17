2 çocuğunu üniversitede okutuyor

Sivas'ta yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Kaya, çöpten topladığı şişelerle hem geçimini sağlıyor hem de üniversite öğrencisi çocuklarını okutuyor.

Sivas'ta yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Kaya, çöpten topladığı şişelerle hem geçimini sağlıyor hem de üniversite öğrencisi çocuklarını okutuyor.

Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan ve eşi vefat eden 4 çocuk babası İbrahim Kaya'nın mesaisi sabah 06.00'da başlıyor. Caddeleri, sokakları sırtında torbasıyla gezen Kaya, çöplerden satmak için şişe arıyor. Günde yaklaşık 12 saat boyunca çöplerde şişe arayan Kaya, emekli olmadığı için geçimini sattığı şişelerden sağlıyor. Üniversite de okuyan çocuklarının eğitim masraflarını da sattığı şişelerden kazandığı para ile sağlayan Kaya, emekli olarak rahat bir hayata kavuşmak istiyor.

Sattığı şişelerden kazandığı para harici hiçbir gelirinin olmadığını ifade eden Kaya, "4 çocuğum var ve onların geçimini bulduğum şişelerle sağlıyorum. Yetmiyor ama komşular yardım ediyor. 2 çocuğum üniversite okuyor, 2'si okumuyor. Okumayan çocuklarım hiçbir iş yapmıyorlar. 2 çocuğum üniversite öğrencisi, birisi hukuk fakültesi diğer çocuğum ise inşaat teknikerliği okuyor. Çocuklarımın geçimini ben sağlıyorum. Günlük en fazla 15-20 lira kazanıyorum, yetmiyor ama bazen torbayla görünce insanlar yardım ediyor, para veriyorlar ve bu şekilde geçimimi sağlıyorum" dedi.

Sabah erken saatlerinde şişe toplamaya başladığı için bazen dayak yediğini de söyleyen Kaya, "Sokaklarda korkarak dolaşıyorum, ıssız yerlerde oluyor bu şişeler. Üç dört sefer dayağa maruz kaldım şişeleri toplarken. Primim dolmadığı için emekli olamadım ve emekli değilim şu an, emekli olsam bu işi bırakırım" dedi.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden/İHA)