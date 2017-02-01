01.02.2017 11:50 2 çocuğu Wilson, bir çocuğu siroz hastası: Nakil bekliyor

Bingöl'de iki çocuğunda Wilson, bir çocuğunda ise siroz hastalığı bulunan acılı aile, maddi imkansızlıklar içerisinde ölümle pençeleşen çocuğu için yardım bekliyor. 13 yaşındaki siroz hastası Halil İbrahim Fıstıkçı'nın acil bir şekilde karaciğer nakli olması gerekiyor. Bingöl'de iki çocuğunda Wilson, bir çocuğunda ise siroz hastalığı bulunan acılı aile, maddi imkansızlıklar içerisinde ölümle pençeleşen çocuğu için yardım bekliyor. 13 yaşındaki siroz hastası Halil İbrahim Fıstıkçı'nın acil bir şekilde karaciğer nakli olması gerekiyor.

Bingöl'de 5 çocuklu Fıstıkçı ailesinin 3 çocuğu, karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarda bakır birikmesine neden olan Wilson hastalığıyla pençeleşiyor. Wilson hastası olan Mertcan (4), Muhammed Baran (12) ve Halil İbrahim Fıstıkçı (13) adlı kardeşler, günlük yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları ailelerinin desteğiyle yeniyor. Mertcan ve Muhammed henüz hastalığın başındayken, Wilson hastalığı ilerleyerek siroza dönüşen Halil İbrahim, ölümle burun buruna yaşıyor. Yakın zamanda Malatya'da tedavi gördükten sonra karaciğer nakli sırasına yazılıp taburcu olan Halil İbrahim, kendisine hayat verecek duyarlı birisini bekliyor.



"BANA YARDIMCI OLUR MUSUNUZ"

Hastalıkla pençeleşen Halil İbrahim, yaşadığı sıkıntıları anlatarak yardım çağrısı yaptı. Yürürken ve oynarken yorulduğunu belirten Halil İbrahim, "Ben de herkes gibi hasta olmak istemiyorum ve artık iyileşmek istiyorum. Bunun için doktora gidiyorum, her şehirde tedavi görüyorum beni nakil sıralarına yazdılar. Ağzımdan kan geliyor, burnumdan kan geliyor, karnım ağrıyor bana yardımcı olur musunuz?" dedi.



ACILI ANNE YARDIM ELİ BEKLİYOR

5 çocuğundan 3'ünün Wilson hastası olduğunu belirten anne Nur Dilek Yazgan, Halil İbrahim'in sağlık durumunun ağır olduğunu vurguladı. Halil İbrahim'in hastalığının ilerleyerek siroza dönüştüğünü belirten acılı anne, "Oğlum bir hafta önce çok fenalaştı. Ağzından ve burnun kan akmaya başladı, hemen Malatya'ya götürdüm. Orada hemen karaciğer nakli olması gerektiğini söylediler" diye konuştu.

Sıfır kan grubuna sahip insanlardan yardım beklediğini belirten anne Yazgan, "Sıfır kan grubuna sahip birisinin karaciğerinden küçük bir parçayla benim oğlum hayata dönebilir. Bizlere yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşların, Malatya Turgut Özal Araştırma Hastanesi organ nakli bölümüne başvuruda bulunmalarını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.



"ALLAH RIZASI İÇİN OĞLUMA EL UZATIN"

Halil İbrahim'in sancıdan dolayı sabahlara kadar uyumadığını, sürekli karın ağrısı çektiğini belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Artık karnı su toplamaya başlamış. Bu hastalık ilerledikçe tüm iç organlarına sıçrayacak ve yavaş yavaş ölüme götürecek oğlumu. Bugün dünyada başarılı nakiller yapılırken, benim oğlum küçük bir parça karaciğer nakli yapılarak hayata tutunabilecek. Tekrardan hayata dönecek, Allah rızası için oğluma el uzatın. 18 yaşından büyük, 55 yaşından küçük sağlıklı ve sara hastalığı geçirmemiş kim varsa onlardan yardım bekliyorum."

4 yaşındaki Mertcan ve 12 yaşındaki Muhammed Baran'ın hastalığın başında olduğuna da dikkat çeken anne Yazgan, "İki oğlumun sağlık durumu şimdilik ağır değil. Onlar, hayırsever birisi tarafından tedavi ettirilirse siroz hastalığına yakalanmayacaklar. Ben 13 yıldır bu hastalıkla boğuşuyorum, ben hiçbir şey yapamadığım için hastalık bu boyuta kadar geldi" dedi.

Annesini siroz hastalığından kaybettiğini ifade eden anne Yazgan, "Aynı hastalığı olan dayımın oğlu karaciğer nakli oldu ve sağlık durumu şuanda çok iyi durumda. Başka bir akrabam da nakil olamadığı için hayata tutunamadı" diye konuştu.



VERİCİ BULDU, PARASIZLIK ENGEL OLDU

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonucu İstanbul'dan duyarlı bir vatandaşın kendisiyle irtibata geçtiğini belirten anne Yazgan, "O kişinin uçak biletini alacak, kalacak yerini temin edecek, onun masraflarını karşılayacak durumum yok" dedi.

Eşinin, çocukların sağlık durumlarıyla ilgilendiği için düzenli bir işe sahip olmadığını vurgulayan anne Yazgan, şunları söyledi:

"Eşim, çocukları sürekli il dışındaki hastanelere götürüp getirdiği için düzenli bir iş bulamıyor. Sürekli hastanelere gidip geldiği için çalıştığı işyerlerinde problemler yaşıyor. Eşim 42 yaşında ama sağlık güvencesi dahi yok. Şuanda kayınbiraderimin yanında çalışıyor, biz onların yardımlarıyla ayaktayız."

Yetkililer ise aile için gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

(Yılmaz Atar/İHA)

