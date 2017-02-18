2 bin yıllık tarihi eserleri internetten satışa çıkardılar
Ordu'nun Ünye ilçesince iki kardeş, tarihi eserleri internette satışa çıkarınca gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesince iki kardeş, tarihi eserleri internette satışa çıkarınca gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi'nde iki kardeş M. A. ve S.A., 2 binlik yıllık tarihi eser küpleri internete satışa çıkardı. İnternetteki ilanı gören jandarma harekete geçti. Kardeşler, jandarmanın yaptığı baskında küplerle birlikte yakalandı. Küpler müzeye teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen M.A. ve S.A. serbest bırakıldı. (Hamza Alp / İHA)
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