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2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt
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2 bin yıllık sütunların konulduğu apartman sahibinden tepkilere yanıt

İki bin yıllık granit mermer sütunların Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bir evin önüne konulmasına gösterilen tepkilere yanıt veren apartman sahibi tartışma konusu sütunun 1994 yılında resmi belgelerle korunması amacıyla kendisine verildiğini belirtti.

İki bin yıllık granit mermer sütunların Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bir evin önüne konulmasına gösterilen tepkilere yanıt veren apartman sahibi tartışma konusu sütunun 1994 yılında resmi belgelerle korunması amacıyla kendisine verildiğini belirtti.
Kaleiçi'de bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık granit sütunların, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1507. Sokak'ta su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir tarafından kendisinin de oturduğu 3 katlı bir apartmanın girişine konulduğu iddia edildi. Tarihi sütunları fark eden emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya ise duruma tepki göstererek change.org adlı internet sitesinden sütunların korunmasına yönelik kampanya başlatmıştı. Kaya'nın iddialarına yanıt, bahse konu apartmanın sahibi Mustafa Aydemir'den geldi. Aydemir yaptığı açıklamada, "1994 yılında müzenin izniyle dikildi. Korumaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"BİZ BUNU KORUMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ"
Resmi belgelerle korunması amacıyla sütunun kendisine verildiğini ifade eden Aydemir,"Bu sütun 1994 yılında devletimizin ve müzemizin üçüncü derecedeki tarihi eserleri kente yayma ve kentte dolaşan insanların nasıl bir tarihi kentte yaşadığını anlatmak amacıyla dikildi. 1994 yılında müzenin izniyle dikildi. Müzenin resmi belgeleri zaten burada. Bu sütun kimsenin malı değil. Tarihi eserler hiç kimsenin malı değil. Tarihi eserler milletin malıdır. Tarihi eserler insanlığın malıdır. Dolayısıyla bizler bunu müzenin verdiği izin belgesiyle bunca yıl koruduk. Bu güne kadar geldi. Bölgenin de simgesi oldu. Sokağın, mahallenin süsü oldu. Evimizin süsü asla değil. Biz bunu korumaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

"2 YILDIR DEVAM EDEN DAVALARIN SÜTUNLA BİR ALAKASI YOKTUR"
Kaya ve Aydemir arasındaki davaların bahse konu sütunlarla ilgili olmadığını kaydeden Aydemir, "Bu sütunla ilgili bir dava değil ama konu maalesef ona getirilmeye çalışılıyor. Tanımadığımız bir şahıs hakkımda başka iftiralarda bulundu. Bu iftiraların karşısında ona iftira ve hakaret davası açtım. Devam eden davalar, sonuçlanmadı. 2 yıldan beri devam eden davalar bu davalardır. Sütunla bir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

"ANTALYA'DA YÜZLERCE SÜTUN HALKIN BEĞENİSİNE VE GÖRSELİNE SUNULMUŞTUR"
Aydemir, Antalya'nın bir çok yerinde benzer sütunların bulunduğunu ifade ederek " Yine Antalya'da sadece bu sütun değil, yüzlerce sütun ve diğer üçüncü derecedeki tarihi eserler halkın beğenisine ve görseline sunulmuştur.Bu doğru bir karardır.Devletimizin de böyle bir kararın arkasında duracağına inanıyoruz. Sütun zaten kamuya ait. Kamunun sokağında ve kaldırımında durmaktadır.Bizim malımız değildir" şeklinde konuştu.
Son olarak kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaya'ya cevap veren Aydemir, "Benim kim olduğum ortadır. Bunu devletimiz de bilir. Halkımız da miletimiz de bilir.Antalyalımız da bilir.Çok merak eden, sütun üzerinden kendini halk kahramanı gibi göstermeye çalışan insanın, geçmişine bir baksın. Benim geçmişime baksın sonucu göreceklerdir" dedi.
Emekli öğretmen Ertekin Kaya'nın başlattığı kampanyaya ise destek gün geçtikçe artıyor.
Öte yandan Sütunların üzerinde, "Roma Dönemi Sütun/M.S. 2. Y.Y., Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı iade belgesi 2863 sayılı yasanın 25. maddesi gereği 'M.A.' adına kaydının izin belge ve no'su ve tarihi; Sütun: 94-1/11.4.1994, Sütun başı: 94-2/11.4.1994, Antalya Müzesi Müdürlüğü. Tarihi eserler tüm insanlığın ortak kültürel mirasıdır" yazan bir tabela bulunuyor.
(Caner Sönmez/İHA)

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