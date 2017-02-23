'2 bin Suriyelinin vatandaşlık başvurusunu aldık'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşların vatandaşlık taleplerinin alınmaya başlandığını söyledi. Vali Şahin, İstanbul'da şuana kadar 2 bin ailenin vatandaşlık başvurusunu alıp İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderdiklerini belirtti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşların vatandaşlık taleplerinin alınmaya başlandığını söyledi. Vali Şahin, İstanbul'da şuana kadar 2 bin ailenin vatandaşlık başvurusunu alıp İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderdiklerini belirtti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın kuruluşlarının haber müdürleri ve genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Şahin, İstanbul Ticaret Odası terasında gerçekleşen görüşmenin sonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Suriyeli vatandaşların vatandaşlığa alınması konusuna ilişkin açıklama yapan Vali Şahin, "İstanbul'da şuana kadar kaydedilenler ile birlikte 540 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Hükumetimiz de bu konuda açıklamalar yaptı. Bunlardan nitelikli olan kişilerin ülkemize vatandaş olarak kazandırılması konusunda bir irade ve karar beyan etti. İstanbul'da şuana kadar 2 bin aile ile ilgili hazırlık yapılarak İçişleri Bakanlığına dosya halinde gönderildi. Tabi bundan sonrasında bakanlığımızın takdiri ile vatandaşlık sağlanabilecek. Bu daha önceden başlamış bir çalışmaydı. Kaldı ki bu dosyaların işlem süreci itibari ile de sayın Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıkladığı gibi bu dosyaların incelenmesi bir müddet zaman alacak gibi görünüyor. Tabi bunun takdiri de Bakanlığımıza aittir" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan yabancı vatandaşların kayıt altına alınması yönünde yapılan çalışmaları da değerlendiren Vali Şahin, "Yasal olmayan şekilde İstanbul'a gelen ve İstanbul'da ikamet eden insanların güvenliği bakımından ve genel asayiş düzen bakımından sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunlarında çözümü noktasında bir tespit yapma ihtiyacımız vardı. Sadece bu söylediklerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yabancı kişilerle ilgili başka bir amaç güdülmemektedir" dedi.



"MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİNE SALDIRAN ŞAHSIN SİYASİ BİR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMEDİ"

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran şahsın şuana kadar siyasi bir bağlantısı tespit edilmediğini belirten Şahin, "Böyle bir sanat merkezine bu tarz bir saldırının yapılması üzücüdür. Ben geçmiş olsun diliyorum. Ama saldırgan yakalandı. Gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. Olayın takibi siyasi boyutu olup olmadığı değerlendirilecektir ama siyasi boyutunun yüksek ihtimalli olduğu görülmüyor. Bu da adli süreç içerisinde en doğrusunu ortaya sunacaktır" şeklinde konuştu.

İstanbul'da turizmin arttırılmasına yönelik de önemli çalışmaların yapıldığını belirten Şahin, "Son dönemlerde İstanbul'da ve ülkemize düşen turist sayısının tekrar arttırılması konusunda ve ülkemizin algısının daha da iyileştirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. İstanbul'da bu işin merkezlerinden biri olduğundan, İstanbul yönetimi olarak neler yapabiliriz diye arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu toplantımıza Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Türk Hava Yolları, TÜRSAB, TÜROB ve diğer sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlarımız katıldılar. Burada ana gündem olarak da acaba İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden transfer ya da transit yolcu sıfatıyla başka ülkelere geçen yabancı yolcuları İstanbul'da 1 ya da 2 gün misafir edebilir miyiz ve bu misafir etmenin etkileri neler olabilir, ülkemizi tanıtma açısından bunları görüştük. Genellikle olumlu kararlar alındı. Bunun oluşabilecek olan maliyetini, finansmanını konusunda da tüm taraflar olarak üzerimize düşen görevleri yaptık. Bu konuyla ilgili daha detaylı çalışmalar yapıp yakın zamanda tekrar toplanacağız. Amacımız hem ülkemizin daha iyi tanıtılması hem de insanlar hiç olmasa İstanbul'da 1 gün vakit geçirmeleri ve kendi gözleri ile güzellikleri görmeleridir. Kendi toplumlarına, dostlarına, komşularına İstanbul'u ve Türkiye'yi daha doğru yansıtmalarını sağlamak ve ülkemiz ve ilimizin turizm konusunda geldiği noktayı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bir takım geziler, konaklama, otel ve bir takım gezi alanlarının ziyareti gibi paket düşünüyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda belli olacaktır, toplantılarımızda netleştirdikten sonra kamuoyuna paylaşacağız. İnşallah kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Altunışık/İHA)