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'2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik'
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'2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, El Bab'dan yakın bir zamanda mutlu havadisler almayı beklediklerini söyleyerek, '2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik' dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, El Bab'dan yakın bir zamanda mutlu havadisler almayı beklediklerini söyleyerek, "2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik" dedi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam mevkiinde inşa edilen Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulundu.
Geçici barınma merkezinde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçekten Suriyeliler ve diğer mülteciler hakkında brifing aldı.
20 bin metrekarelik hazine arazisinin meslek edindirme kurslarıyla üretime katkı sağlayacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Zaruri ihtiyaçları karşılayacak malzemeler var. Çamaşır makinesi var. Banyosu ve tuvaleti var. Ebeveyn odası var. Yine hem çamaşır hem de banyo ihtiyaçları karşılamak için güneş enerjisi, sıcak su sistemleri var. Ancak gördüğünüz gibi biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece barındırmak sadece eğitmekle kalmıyoruz. Bunların gelecekleri içinde çalışmalar yapıyoruz. Valiliklerimiz ve meslek edindirme kurslarıyla bunları yapıyoruz. Şimdi başka bir adımı Kahramanmaraş'tan başlatıp faaliyete geçirmeye düşünüyoruz. Az önce kaymakamımız bize brifing verirken söyledi. 20 bin metre karelik bir hazine arazisi var. Bu araziyi alıp daha büyük çaplı hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir sektörde hem de meslek edindirme yönünde kullanacağımız ve üreteceğimiz bir bina yapmayı planlıyoruz"dedi.

"2 BİN KİLOMETRELİK BÖLGEYİ TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLEDİK"
El Bab'dan yakın bir zamanda mutlu havadisler almayı beklediklerini söyleyen Kaynak, "2 bin kilometrelik bölgeyi terör unsurlarından temizledik. Operasyona Cerablus'tan başlamıştık.Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu bu bölgede çalışmalar yapıyor. Neticede bugün ya da yarın El Bab'dan da mutlu havadisi alacağız. Dolayısıyla 2 bin kilometrelik sınır boyundan hem terör ve terörist geçişi kontrol altında olacak. Hem de orada ki insanlar oranın asli sahipleri de bir terör baskından kurtulacaklar" diye konuştu.
Daha sonra Kahramanmaraş AK Parti İl Gençlik kollarıyla ve Suriyelilerden oluşan dostluk maçının başlama vuruşunu yapan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, penaltı atışı yaparak alandan ayrıldı.
(Çağrı Solak / İHA)


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