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2 bin 700 yıllık olduğu söylenen stel sahte çıktı
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2 bin 700 yıllık olduğu söylenen stel sahte çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde bulunan ve 2 bin 700 yıllık olduğu söylenen stelin sahte olduğu ortaya çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde bulunan ve 2 bin 700 yıllık olduğu söylenen stelin sahte olduğu ortaya çıktı.
Ereğli'de 3 Mayıs tarihinde, bir hafriyat firmasına ait iş yerinin bahçesinde yapılan kazıda gömülü halde stel bulunmuş, stel incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü bahçesine götürülmüştü. Konuyla ilgili Ereğli İlçe Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. Ereğli'de geçen yıl konuşulmaya başlanan olayla ilgili bilgilerin yer aldığı açıklamada, bir vatandaşın 23 Mayıs 2016 tarihinde vermiş olduğu dilekçede Cinler Mahallesi Anafartalar Caddesi No 103'de bulunan arsa üzerindeki inşaatta kaçak kazı yapıldığı, tarihi eser bulunduğu ve halen kazının devam ettiği bilgisi ile cep telefonuna kayıtlı bir adet stel fotoğrafı olduğu belirtilerek, "İlgili dilekçe üzerine Müze Müdürlüğü olarak Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmış ve yine emniyet görevlileri ile birlikte olay yerine gidilerek kaçak kazı yapıldığı görülmüş, konu ile ilgili tutanak hazırlanmıştır. 24 Mayıs 2016 tarihinde Ereğli Kaymakamlığının telefon talimatı ile söz konusu adreste Konya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca savcılık izni ile kaçak kazı alanında inceleme yapılarak tutanak tutulmuş ve 26 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen raporda kaçak kazı yapıldığı ve 2863 sayılı yasaya muhalefet nedeni ile işlem yapılması gerektiği ve fotoğraftaki kabartmanın gerçek niteliği konusunda bir kanaate varılamadığı belirtilmiştir" denildi.
Hafriyat firması yetkilisi M.A.K'nin steli kendisinin gömdüğünü beyan ettiği öğrenilirken, açıklamada şunlar kaydedildi: "Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ziya Gökalp Mahallesi Adana-Konya Caddesi üzerinde bulunan hafriyat şirketinin bahçesinde tarihi eseri kendisinin gömdüğünü beyan etmesi üzerine Ereğli Müze Müdürlüğü denetiminde ayak kısmı bulunmayan tarihi eser Ereğli Müze Müdürlüğüne 3 Mayıs 2017 tarihinde getirilmiştir. Söz konusu stel ihbar sahibinin işaret ettiği yerde kepçe yardımıyla toprak kazılmış ve stele ulaştıktan sonra kürek yardımıyla açığa çıkartılmış ve yine emniyetli bir şekilde ipek halatlarla bağlanarak müzeye nakledilmiştir. Yapılan kazı sırasında taşın yumuşak dokusu nedeni ile ve önceden taşınırken örselenmesinden dolayı yüzeyinde küçük kırıklar ve kopmalar meydana gelmiştir. Söz konusu stelin ayak kısmının önceden kırıldığı tespit edilmiştir. Yapılan bütün aramalara rağmen gömüldüğü yerde bulunamamıştır. Müze bahçesinde emniyetli bir şekilde tek parça halinde taşınan stel, üzerindeki çamurundan arındırılması amacıyla su ve yumuşak uçlu plastik fırça yardımıyla toprağından ve çamurundan arındırılmıştır. Konu ile ilgili olarak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının rapor talebi üzerine Konya Müze Müdürlüğüne uzman personel istenmiştir. 5 Mayıs 2017 tarihinde Konya müzesinden gelen 4 uzman ile birlikte oluşturulan 5 kişilik komisyon marifetiyle stelin değerlendirmesi yapılmıştır. Ele geçirilen kabartma taşın bir yıl önce gündeme gelen ve sosyal medyada yer alan kaya kabartması olduğu tespit edilmiştir. Kabartma stel volkanik pembe andezit taşından yapılmıştır. Kritik yöntemi ile değerlendirilerek bölge müzelerindeki eserler ile İvriz Kaya anıtlarıyla karşılaştırılan stelin dönem özelliği yansıtması İvriz Kaya anıtları ilham alınarak yapılmış sahte-taklit bir örnek olduğu kanaatine varılarak rapor düzenlenmiştir. Ayrıca stelin üzerine eski süsü vermek amacıyla kimyasal bir madde sürüldüğü ve sarımtırak bir görüntü elde edildiği tespit edilmiştir" denildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan iki kişi de serbest bırakılırken, çıkarılan kaya parçası Ereğli Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunuyor.
(Özcan Saraç/İHA)

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