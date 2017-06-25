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2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
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2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler

Gümüşhane'de dünya evine girecek çift, düğün fotoğrafı çektirmek için ilginç ve bir o kadar da zorlu bir yeri tercih etti. Çift, 1,5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 500 metre yükseklikteki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda düğün fotoğraflarını çektirerek bir ilki gerçekleştirdi.

Gümüşhane'de dünya evine girecek çift, düğün fotoğrafı çektirmek için ilginç ve bir o kadar da zorlu bir yeri tercih etti. Çift, 1,5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 500 metre yükseklikteki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda düğün fotoğraflarını çektirerek bir ilki gerçekleştirdi.
Gümüşhaneli gelin Büşra Bal'ın gelinliğiyle güçlükle tırmandığı 2 bin 500 metre rakımdaki Küçük Göl kenarlarında çekilen fotoğraflar için fotoğrafçılık malzemeleri ise at sırtında çıkarıldı.
Geçtiğimiz günlerde bir grup dağcının sıradışı iftar programını gerçekleştirdiği şehrin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi eteklerinde yer alan tabiat parkı ilk defa bir düğün fotoğrafı çekimine sahne oldu.
Hava fotoğraflarının da çekildiği ve 8 kişilik ekiple gün boyu devam eden çekimlerde özellikle gelin Büşra Bal'ın en zorlandığı durum ise yüksek rakıma bağlı olarak havanın soğukluğu oldu.

"ZOR DA OLSA BAŞARDIK"
Hayalinde düğün fotoğraflarının farklı bir yerde çekilmesinin hep olduğunu kaydeden gelin Büşra Bal, "Gümüşhane'mizin onca doğal güzelliği vardı ve en güzelinde olsun istedim. Fotoğrafçımız Zehra Hanım bize Artabel Tabiat Parkı'nı önerdi. İlk etapta zor olacağını düşünsek de doğal güzellikleri açısından zengin olan Artabel bizi kendine çekti" dedi.
En zor işin araç yolunun bittiği yerden Küçük Göl'e kadar olan 1,5 kilometrelik yolu gelinlikle beraber tırmanmak olduğunu kaydeden Bal, "Zor da olsa başardık ve çekimlerimizi tamamladık. Bizlere öncülük eden ve bu hayalimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan fotoğrafçılarımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Adanalı damat Mehmet Cengizhan Gürbüz ise, "Nişanlandıktan sonra sürekli 'düğün çekimlerimizi nerede yapacağız' diye düşünürken nişanlım Artabel diye bir yerden bahsetti. Artabel'e fotoğraf çekimine karar vermeden önce keşif için gittik. Gerçekten büyüleyici bir doğası vardı. Hatta o kadar doğaldı ki ön keşifte 3 adet ayı ile karşılaştık. Hayatımda ilk kez ayı görmenin heyecanını da bu sayede yaşamış oldum. Doğup büyüdüğüm Adana'dan sonra Haziran ayında kar üzerinde yürümek ve üşümek farklı bir duygu idi. Artabel Tabiat Parkı'nda ilk kez düğün fotoğrafı çekileceğinden 'başarabilecek miyiz ?' diye endişelensem de kararımızı verdik" ifadelerini kullandı.
Gümüşhane'de 1960 yılından beri hizmet veren Foto Dinç fotoğrafçılık ekibinden Zehra ve Bülent Dinç çifti de yaptıkları açıklamada "Bize Düğün fotoğrafı için başvuran çiftimize çekim için Artabel Tabiat Parkı'nı önerdik. Farklı bir iş çıkarmak ve bir ilki başarmak adına zorlu bir yola girdik. Çekimler sırasında çiftimizin heyecan ve mutluluklarını görmek bizleri çok mutlu etti. Zorda olsa çekimlerimizi tamamladık ve çiftimizin bu anlarını ölümsüzleştirmenin mutluluğunu beraberce yaşadık" ifadelerini kullandı.
(Recep Ergin/İHA)

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