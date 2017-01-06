06.01.2017 09:05 2 anaokulunu soyan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 özel anaokulunda ve kamu yararına çalışan dernek merkezini soyan şahıs tutuklandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 özel anaokulunda ve kamu yararına çalışan dernek merkezini soyan şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçesinde son dönemlerde meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, muhtelif tarihlerde 2 özel anaokulunda ve kamu yararına çalışan dernek merkezinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan Y.E isimli şüpheliyi yakaladı. Şahsın ilçede meydana gelen oto hırsızlığı ve gasp olayının da faili olduğu yapılan titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.



Y.E. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

